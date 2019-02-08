Коррекция все-таки догнала российский рынок

Российский рынок акций в четверг все же скатился в коррекцию, как бы он не сопротивлялся этому ранее. Индекс МосБиржи спустился к 2515 пунктам и, вполне вероятно, это далеко не предел снижения. Индекс РТС отошел в область 1200 пунктов. В обоих случаях бенчмарки могут легко спуститься вниз на 2-3% без каких-либо существенных потерь. Краткосрочный коридор движения по рублевому индикатору составляет 2505-2535 пунктов, по валютному - 1185-1205 пунктов.

Нефть к вечеру тоже теряет в весе, зато наступает доллар США. По всей видимости, инвестиционный мир начинает учитывать накопившийся багаж рисков.

Рубль провел неоднородный торговый день. Доллар США поднялся выше 66,03 руб., но к области сопротивлении 66,05-66,15 не рискнул подойти. В пятницу для рубля будет нервный день: заседает Центробанк РФ, от которого ждут решения по ключевой ставке. Повышение индикатора будет означать, что инфляция выходит из-под контроля и настораживает своей динамикой. Сохранение ставки, в свою очередь, просигнализирует о том, что индекс потребительских цен даже с поправкой на рост НДС находится в ожидаемых пределах и не нуждается в ручном управлении. Очень интересны будут также комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по поводу оценок экономики и финансовой системы.

Доллар США завершит сегодняшнюю сессию в коридоре 65,85-66,25 руб., евро закроет четверг в диапазоне 74,80-75,20 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари