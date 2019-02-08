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Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-16

8 февраля 2019

Доводим до Вашего сведения, что сегодня АЛЬФА-БАНК выполнил обязательства по выплате процентного дохода по пятому купону биржевых облигаций серии БО-16 в объеме 1 482 331,24 рублей.

Параметры выпуска: ISIN: RU000A0JWPV3, идентификационный номер 4B021601326В от 06.02.2014г. Объем эмиссии — 5 млрд. рублей. Дата размещения — 11.08.2016, дата погашения — 24.07.2031.

Дата начала пятого купонного периода — 09.08.2018, дата окончания — 07.02.2019. Текущая ставка купона — 7,80%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.


/ СИА /
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