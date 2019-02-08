Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-16

Доводим до Вашего сведения, что сегодня АЛЬФА-БАНК выполнил обязательства по выплате процентного дохода по пятому купону биржевых облигаций серии БО-16 в объеме 1 482 331,24 рублей.

Параметры выпуска: ISIN: RU000A0JWPV3, идентификационный номер 4B021601326В от 06.02.2014г. Объем эмиссии — 5 млрд. рублей. Дата размещения — 11.08.2016, дата погашения — 24.07.2031.

Дата начала пятого купонного периода — 09.08.2018, дата окончания — 07.02.2019. Текущая ставка купона — 7,80%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.