Внешний фон поддержал продажи

В четверг российский фондовый рынок понес существенные потери. Продажам в наших акциях способствовала динамика западных рынков. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 2%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,7% и 0,8% соответственно. При этом ближайший фьючерс на нефть марки Brent, на фоне вчерашних данных по запасам углеводородов в Штатах, смог закрепиться выше 62 долларов за баррель, однако этого не хватило для сдерживания негативной динамики. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи упал на 1,2%, отступив в район 2508 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили Русал и Мосэнерго, потерявшие 3,5% и 2,9% соответственно. Из ликвидных бумаг выделим падение акций Сбербанка (-2,6%) и Роснефти (-2,3%). Лучше рынка торговались Распадская и РусАгро, поднявшиеся на 1,3% и 0,7%. В результате сегодняшней коррекции индекс МосБиржи вплотную подошел к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2500 пунктов. Учитывая текущие настроения, уже завтра рынок может протестировать эту отметку. Однако, даже в случае ее пробоя, на наш взгляд, говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно. Отметим, что негативный фон может и дальше стимулировать фиксацию прибыли в блинных позициях, в результате чего рынок может закрепиться в диапазоне 2450 – 2500 пунктов.



На валютной секции Московской биржи, несмотря на внешний негатив, рубль смог укрепиться. И если доллар удержал позиции в районе 65,9 рубля, практически не изменившись относительно уровней закрытия среды, то евро к окончанию основной сессии потерял 0,2%, отступив ниже 74,8 рубля. В рамках сегодняшней сессии «быки» в американской валюте пытались преодолеть верхнюю границу диапазона 65,5 – 66 рублей, однако сил на закрепление выше у них не хватило, несмотря на откат на рынке энергоносителей. Более того, закрепление Brent выше 62 долларов – позитивный фактор для стабильности национальной валюты. Однако для укрепления рубля необходим выход рынка энергоносителей выше 63 долларов. Это будет способствовать покупкам в российской валюте и движению пары USD/RUB к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка