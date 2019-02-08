Комментарии

ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,75%

8 февраля 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу преобладала отрицательная динамика. Большинство бумаг закрылось, все же, на отрицательной территории. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Распадской (+1,46%). Лидерами падения стали бумаги RusAl (-3,35%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 66.

Банк России проведет заседание по вопросам монетарной политики. Я полагаю, что регулятор сохранит ключевую ставку без изменений, на уровне 7,75%. Несмотря на нормальную обстановку с ликвидностью, относительную стабильность валютного курса и положительную разницу между доходностью инструментов в рублях и долларах (с поправкой на инфляцию), именно рост цен может заставить регулятора сохранять жесткость монетарной политики. Релиз по итогам заседания, вероятнее всего, будет умеренно нейтральным. ЦБ отметит сохранение инфляционных рисков на повышенном уровне и возможность вернуться к смягчению денежно-кредитной политики, когда инфляционные риски снизятся. На мой взгляд, маловероятно, что окно возможностей откроется в 1-м полугодии.

Ожидаю боковую или слабонегативную динамику. Рынок может продолжить снижение в пределах 1% на внешнем фоне и рамках технической коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2490-2510 п., по паре USD/RUB: 65,60-66,40.


/ СИА /
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