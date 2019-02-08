Текущее движение склонны воспринимать в первую очередь как техническую коррекцию

На глобальных рынках рисковые активы перешли в состояние локальной коррекции. Отсутствие явных драйверов для дальнейшего роста и наличие потенциала для фиксации прибыли (отметим, что с начала года мировые рынки продемонстрировали заметное восстановление - так, индекс S&P 500 прибавил с этого момента около 9%) способствовали коррекционному движению при появлении сигналов о том, что ожидаемая встреча лидеров США и Китая может не состояться до конца месяца (напомним, что срок «временного перемирия» между сторонами заканчивается 1 марта, и после этого момента при отсутствии полноценного соглашения США обещали увеличить импортные пошлины).

К неопределенности относительно торговых противоречий США-Китай добавляются также и риски нового возобновления шатдауна в Штатах. Напомним, что Конгрессу и Президенту необходимо прийти к соглашению до следующей пятницы (15 февраля), и на текущий момент не хватает основание считать, что стороны принципиально сблизили позиции относительно выделения средств на строительство стены на южной границе. Совокупно данные риски пока воспринимаются нами как повод для фиксации прибыли на глобальных рынках. Для среднесрочной перспективы текущие уровни по рисковым активам смотрятся вполне приемлемо, однако для продолжения фазы роста крайне желательно увидеть недраматичное разрешение проблем с шатдауном и американо-китайскими торговыми противоречиями.

Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал заметную коррекцию – индекс Мосбиржи потерял 1,2% и вернулся к нижней границе диапазона 2500-2550 пунктов. Текущее движение мы пока также склонны воспринимать в первую очередь как техническую коррекцию (инвесторам есть, что фиксировать после успешного начала года). При сохранении слабого риск-аппетита на глобальных рынках сегодня индекс Мосбиржи может протестировать район 2490-2500 пунктов, но в базовом сценарии пока ожидаем, что индекс сможет удержаться выше этих отметок.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк