Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 февраля: 2 773,3701 руб/1 г золота и 33,3900/1 г серебра
8 февраля 2019
ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 773,3701 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3900 руб.
- 1 грамм платины - 1 708,6801 руб.
- 1 грамм палладия - 2 916,4399 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4999 р. (0,02%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1100 р. (0,33%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,0200 р. (0,70%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,3001 р. (0,39%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.