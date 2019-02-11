В начале недели возможно продолжение коррекции

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В пятницу индекс Мосбиржи закрывается ниже критического психологического уровня 2500 п., снизившись на 0,5%. Бенчмарк РТС закрепился ниже 1200 п. В начале следующей недели возможно продолжение коррекции.



Внешний фон негативный. Европейский рынок закрылся падением индексов на 0,3%-1%. Американский фондовый рынок теряет около 1% в ходе торговой сессии в пятницу. Нервозности на мировых площадках добавляет заявление президента США Дональда Трампа о нежелании встречаться с Си Цзиньпином до крайнего срока сохранения импортных пошлин на текущем уровне, а также отсутствие конкретики по торговым и технологическим вопросам между Китаем и США.



Нефть марки Brent торгуется выше $62 за баррель, снизившись из-за беспокойства инвесторов о замедлении спроса на углеводороды. Если в сегодняшнем отчете Baker Hughes число буровых установок в США снизится, возможно можно ожидать кратковременный импульс оптимизма на нефтяном рынке, что, вероятно, позволит закрепиться нефтяным ценам выше сильного психологического уровня $62. Однако более сильным драйвером станут переговоры США и Китая на следующей неделе, позитивный исход которых кажется маловероятным.



Рубль незначительно укрепляется, но продолжает консолидацию в диапазоне 65,5-66 руб./$. Влияние итого сегодняшнего заседания ЦБ нейтральное. В ближайшей перспективе не ожидаю выхода за рамки интервала 65,5-66,5 руб./$.

