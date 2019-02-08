Комментарии

Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше уровня в 2500 п.

8 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 8 февраля российский рынок акций консолидируется. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи пытается закрепиться чуть выше психологического уровня в 2500 п. Долларовый бенчмарк Мосбиржи колеблется вблизи 1200 п. Предположительно, закрытие индексов произойдет неподалеку от указанных значимых уровней.

Внешний фон приобрел негативную окраску в связи с заявлением президента Дональда Трампа о том, что он вряд ли встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до 1 марта, то есть до даты, на которую запланировано повышение тарифов на китайские товары. Значительно ухудшились настроения преимущественно на азиатских биржах, но европейские фондовые индексы торгуются нейтрально. Нефть Brent продолжает консолидацию в области $61-63 за баррель, пока без существенных намеков на возможный выход из обозначенной зоны.

Курс доллара США сегодня балансирует около 66 руб./$. Реакция рубля на решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменений на уровне 7,75% была спокойной, так как ни в решении, ни в итоговом пресс-релизе участники рынков не увидели для себя ничего неожиданного. В обозримой перспективе курс доллара США, скорее всего, продолжит консолидацию в диапазоне 65,5-66,5 руб./$. Евро по-прежнему слаб в свете непривлекательной статистики и ухудшения прогнозов по темпам роста экономики еврозоны, поэтому интервал 74,5-75,5 руб./€ по курсу евро пока не теряет своей актуальности.


 


/ СИА /
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