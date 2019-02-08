Трамп снова нервирует инвестсообщество

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 7 февраля американский фондовый рынок завершил в минусе. NASDAQ снизился на 1,18%. Dow — на 0,87%, S&P500 упал на 0,94%, протестировав психологически важный уровень 2700 пунктов.



Помимо возобновившихся опасений насчет разрешения американо-китайского торгового конфликта ухудшение настроений на рынке также вызвали разочаровывающие прогнозы ряда компаний, в том числе Twitter.



Акции Twitter вчера упали на 10% из-за сокращения числа ежемесячных пользователей компании на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, прогноз по выручке на текущий квартал топ-менеджмент дал на уровне $715–775 млн, что ниже консенсуса. К тому же в этом годуTwitter планирует увеличение расходов, что также негативно отразится на его прибыли.



Настроения на мировых площадках перед открытием основной сессии на американских фондовых площадках негативные. Дональд Трамп объявил, что не намерен встречаться с Си Цзиньпином до 1 марта — крайнего срока, установленного для заключения торгового соглашения между США и Китаем. Это вызвало очередную волну тревожных ожиданий по поводу замедления мировой экономики.



Нервозности добавило и заявление главы Белого дома о том, что на следующей неделе он подпишет распоряжение о запрете китайского беспроводного оборудования в преддверии конференции MWC Barcelona. Этот запрет призван защитить США от киберугроз. При этом европейские фондовые индексы торгуются в слабом плюсе, хотя японский Nikkei закрылся падением на 2%.



Спрос на безопасные активы продолжает расти. Доходность десятилетних казначейских облигаций США опускается ниже 2,65%. Цена на золото снизилась до $1310 за тройскую унцию из-за укрепления доллара в район двухнедельного максимума на 96,50 п. Нефть марки Brent падает ниже $62 за баррель из-за беспокойства инвесторов по поводу ослабления спроса на углеводороды в связи с торговой войной между США и Китаем.



Фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0,3%, опустившись ниже 2700 п. Индекс VIX перед открытием рынка поднялся на 2,4%, до 16,72 п. Таким образом, аппетит к риску у инвесторов отсутствует. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500, возможно, снова протестирует отметку 2700 пунктов, но, скорее всего, скорректируется вниз, так как сигналы для роста на данный момент отсутствуют.



Из важных макроэкономических данных сегодня стоит обратить внимание на отчет Baker Hughes о буровой активности в США. В случае снижения числа работающих установок можно ожидать кратковременный позитив на нефтяном рынке.



Квартальные отчеты сегодня до открытия основной сессии представят Cboe Global Markets и Cleveland-Cliffs, по которым ожидается рост прибыли.

