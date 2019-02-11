Рынок закончил неделю снижением

В пятницу российский фондовый рынок продолжил коррекционную динамику на негативном внешнем фоне. Вновь основным поводом к продажам стала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,8% и 0,6% соответственно. При этом рынок энергоносителей, после снижения днем ранее, сегодня демонстрировал восстановление, что позволило фьючерсу на нефть марки Brent вернуться в район 62 долларов, однако это не смогло переломить негативных настроений на нашем рынке. В результате к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,3%, вплотную подойдя к 2500 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции МТС и Татнефти, потерявшие более 2%. Лучше рынка торговались Русал и ИнтерРАО, прибавившие 2,8% и 2,7%. Пятницу «медведи» провели в попытках увести рынок ниже поддержки, расположенной на уровне 2500 пунктов и закрепления под ней. Однако под конец дня рынку все же удалось отыграть эту отметку. На наш взгляд, в рамках следующей недели борьба за этот уровень продолжится. При этом мы не ожидаем существенного направленного движения в ближайшие сессии.



На валютной секции Московской биржи российский рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,3%, снизившись до 65,7 рубля, евро потерял 0,4%, торгуясь чуть ниже 74,5 рубля. Отметим, что основным фактором для российской валюты могло стать восстановление рынка энергоносителей. При этом сегодняшнее решение Банка России сохранить ставку на уровне 7,75% не оказало существенного влияния на динамику национальной валюты, поскольку было ожидаемо игроками и заложено в цены. В ходе сегодняшней сессии «быки» в долларе предприняли неудачную попытку вывести американскую валюту вверх из диапазона 65,5 – 66 рублей. Наиболее вероятно, что начало следующей недели пара USD/RUB также проведет между этими значениями, причем более тяготея к верней границе обозначенного коридора.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка