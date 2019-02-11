АКРА присвоило выпуску евробондов Альфа-Банка на 10 млрд рублей рейтинг «AA(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску рублевых еврооблигаций Альфа-Банка на 10 млрд рублей кредитный рейтинг «AA(RU)», говорится в сообщении агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-Банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

«Кредитный рейтинг Альфа-Банка обусловлен сильным бизнес-профилем, адекватным запасом капитала и адекватной позицией по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительным риск-профилем. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Банка на российском финансовом рынке», — отмечается в сообщении АКРА.

Напомним, Альфа-Банк 6 февраля завершил размещение еврооблигаций с погашением в августе 2022 года на 10 млрд рублей под 9,35% годовых.

Первоначальный ориентир доходности составлял 9,5%. Финальная книга из более чем 35 заявок была представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России, при объеме спроса свыше 28 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили JP Morgan и сам Альфа-Банк.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.