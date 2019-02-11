Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р-03

АЛЬФА-БАНК выполнил обязательства по выплате процентного дохода по первому купону биржевых облигаций серии 001Р-03 в объеме 400 долларов США.

Параметры выпуска: ISIN: RU000A0ZZG36, идентификационный номер 4В020301326В001Р от 03.08.2018г., объем эмиссии — 8 млн долларов США, дата размещения — 10.08.2018, дата погашения — 06.09.2021.

Дата начала первого купонного периода — 10.08.2018, дата окончания — 08.02.2019, текущая ставка купона — 0,01%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год. Выпуск также предусматривает выплату дополнительного дохода, размер которого зависит от цены фьючерса на нефть марки WTI с исполнением в сентябре 2021 года. Номинал биржевых облигаций — 1000 долларов.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.