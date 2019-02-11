Новость о поднятии рейтинга РФ агентством Moody’s будет иметь ограниченное влияние на фондовый рынок

На глобальных рынках отсутствует явно выраженная тенденция. Локальная коррекция, просматриваемая во второй половине прошлой недели, пока не получила своего продолжения – в пятницу американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, сегодня на азиатских площадках также наблюдается преимущественно смешанная динамика.

Информационный фон на текущей неделе может быть насыщен важными для инвесторов событиями. Вероятно, двумя основными темами недели станут вопросы предотвращения нового шатдауна в США и ожидаемые торговые переговоры в Китае. На данный момент американские конгрессмены работают над созданием законопроекта, который с огромной долей вероятности не будет содержать средства на строительство стены на границе с Мексикой (по крайней мере, в запрашиваемом объеме). До текущего момента американский Президент отказывался подписывать законопроект, не содержащий средств на стену, соответственно, если ситуация будет развиваться по старому сценарию, и стороны не придут к соглашению до пятницы, США либо получат новый шатдаун, либо Д.Трампу придется вводить чрезвычайное положение. Данная тема – может оказаться одним из ключевых рисков для рынков на этой неделе.

Вторая тема недели – торговые переговоры между США и Китаем. Группа переговорщиков из США во главе с торговым представителем Р.Лайтхайзером и министром финансов С.Мнучиным должна на этой неделе направиться в Пекин. Напомним, что в конце прошлой недели СМИ заявляли, что до 1 марта стороны не успеют подписать полноценную сделку, и комментарии относительно того, будут ли с 1 марта увеличены торговые пошлины на импорт китайских товаров или срок «временного перемирия» будет продлен до непосредственной встречи лидеров США и Китая, могут также оказать весомое влияние на риск-аппетит.

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным снижением в рамках 0,3%, по ходу торговой сессии тестировав поддержку на уровне в 2490-2500 пунктов. Новости о поднятии суверенного рейтинга РФ агентством Moody’s могут локально способствовать увеличению спроса на российские активы, однако влияние на фондовый рынок, на наш взгляд, ограничено. Мы ожидаем, что диапазон в 2500-2550 пунктов по индексу Мосбиржи пока сохранит актуальность, и в начале недели индекс имеет шансы сместиться от нижней границы к середине диапазона.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк