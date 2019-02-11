На локальным рынке в центре внимания – отчетность Полюса



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции RusAl (+2,82%), поводом послужила публикация производственных результатов за 2018 год. Лидерами падения стали бумаги МТС (-2,60%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 66.



Банк России сохранил ключевую ставку. Решение регулятора было ожидаемым, поэтому реакция рынка была нейтральной. ЦБ отметил сильные проинфляционные факторы и высокий риск того, что инфляция вернется к таргетированному значению в 4,5% не ранее, чем через год. Это может означать, что умеренно жесткая монетарная политика ЦБ сохранится еще долгое время.



МТС не исключает делистинга с NYSE. Новость вызвала кратковременную панику, по обе стороны океана акции в моменте падали более чем на 5%. Иностранные инвесторы, в том числе, индексные фонды владеют более 30% акций, в виде ADR сейчас обращаются около 39%. Выкуп потребовал бы привлечения около $2,5 млрд, что сопоставимо с операционным денежным потоком за год. Сама компания могла бы привлечь займ на такую сумму, но долговая нагрузка увеличилась бы до 2х EBITDA. Локальным инвесторам на такую сумму акции продать тяжело, вероятнее всего, акции пришлось бы использовать в качестве залога по кредитам. Что, в свою очередь, негативно отразилось бы на дивидендах. Риск делистинга в этом году считаем маловероятным, но спекулянты могут использовать новость как повод для игры на понижение с целью коррекции в диапазон 235-240 руб. на горизонте 2-х недель.



Торговая идея: ФСК ЕЭС (-0,05%). Публикация отчетности по МСФО, которая может поддержать котировки, ожидается только в конце марта. Ожидаем техническую коррекцию в пределах 4% после роста на 14% с конца года.



Ожидаю боковую динамику. На локальным рынке в фокусе отчетность Полюса. Ранее компания объявляла о росте производства на 13% за год, но новость уже отыграна. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2490-2510 п., по паре USD/RUB: 65,60-66,40.