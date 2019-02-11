Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 февраля: 2 784,7300 руб/1 г золота и 33,3700/1 г серебра
11 февраля 2019
ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 784,7300 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3700 руб.
- 1 грамм платины - 1 688,5500 руб.
- 1 грамм палладия - 2 967,1799 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,3599 р. (0,41%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,1301 р. (1,18%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
50,7401 р. (1,74%).
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