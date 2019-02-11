Рубль может протестировать отметку 66 за 1$

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник, 11 февраля, индекс Мосбиржи закрывается выше критического психологического уровня 2500 п. Бенчмарк РТС тестирует 1200 п. В течение завтрашней торговой сессии ожидаю продолжение консолидации.

Внешний фон нейтральный. Американские фондовые индексы торгуются с около нулевым ростом. Неопределенность исхода переговоров по вопросам внешней торговли между КНР и США на фоне заявления Д.Трампа о нежелании встречаться с Си Цзиньпином до 1 марта добавляет обеспокоенности по поводу замедления глобального экономического роста. Но любые положительные обоюдные решения в переговорах или продление текущих ввозных тарифов будут оцениваться рынком в качестве позитивного фактора.

Цены на нефть продолжают консолидацию в диапазоне $61-$62 за баррель в краткосрочной перспективе, триггером роста для попытки закрепиться выше $62 может послужить успешное завершение переговоров по внешней торговле США и Китая, которое может привести к снижению опасений инвесторов о замедлении глобального спроса на углеводороды.

Пара USD/RUB торгуется в интервале 65,5-66 руб./$. Однако впереди первое слушание в Конгрессе США по санкциям в отношении России, оно пройдет во вторник. Новость об одобрении введения санкций могут послужить сигналом к фиксации прибыли в рисковых активах, и тогда рубль может протестировать отметку 66 за 1$.