Комментарии

Brexit может замедлить экономический рост еврозоны до 1,5-1,7% в марте

11 февраля 2019

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Европейские фондовые площадки на открытии 11 февраля прибавили около 1%, однако после выхода данных о самом медленном темпе развития экономики Великобритании за шесть лет (на 1,4% год к году) рост на бирже замедлился до 0,7%. В четвертом квартале британский ВВП снизился из-за продолжающегося сокращения объема инвестиций, а также из-за спада в строительном секторе. Инвестиции в автомобильную промышленность сократились вдвое, до $761,8 млрд, так как производители автомобилей обеспокоены неопределенностью условий торговли между Великобританией с ЕС после Brexit.

Ожидалось, что увеличение объемов экспорта будет поддерживать экономический рост Великобритании благодаря ослаблению фунта в конце 2018-го. Однако торговый дефицит в стране немного увеличился по сравнению с месяцем ранее до 12,1 млрд фунтов стерлингов в декабре, а инвестиции в бизнес сократились. Замедление роста ВВП Великобритании негативно отразилось на экономике стран еврозоны, которая, по предварительным данным, в четвертом квартале замедлилась до 1,2% — минимума с 2014 года. Таким образом, за весь прошлый год ВВП еврозоны может вырасти на 1,8% вместо ожидаемых 1,9%. Полагаю, Brexit в марте текущего года может замедлить экономический рост еврозоны до 1,5-1,7% в 2019 году. В первую очередь, это будет обусловлено изменением условий экспорта, в том числе тарифной политики и таможенных процедур.


/ СИА /
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