Акции ММК незаслуженно недооценены, потенциал роста – 25%

Совет директоров ММК рекомендует выплатить дивиденды за четвертый квартал 2018 года в размере 1,398 руб. на акцию.



Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



ММК славится своей новой дивидендной политикой, утвержденной в прошлом году. Политика предусматривает возможность проведения ежеквартальных выплат акционерам. Установленный коэффициент дивидендных выплат составляет не менее 50% от свободного денежного потока (FCF) при условии, что чистый долг/EBITDA будет ниже 1х. Если чистый долг/EBITDA превысит 1х, на выплаты будет направляться 30% FCF.



В текущем году на дивиденды было решено направить: 0,8 рублей на акцию по итогам 1-го квартала, 1,589 рублей на акцию по итогам 2-го квартала, 2,114 рублей по итогам 3-го квартала. Таким образом, за 2018 год акционеры компании должны в совокупности получить 5,901 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 13,2%, что является одной из самых высоких дивидендных доходностей на рынке. С этой точки зрения бумага выглядит довольно привлекательной для покупки. На мой взгляд, акции компании незаслуженно недооценены и сохраняют потенциал роста 25%, цель на конец 2019 года – 55 рублей за акцию.