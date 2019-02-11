Комментарии

Российский рынок акций вновь смотрит вверх

11 февраля 2019

Читайте также:

В Приангарье налог на имущество будет рассчитываться от кадастровой стоимости
13 февраля 2019
Иностранные лекарства вытесняются российскими аналогами
6 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник 11 февраля российский фондовый рынок подрос с открытия торгов. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи прибавил около 0,5% и колеблется вблизи 2513 п. Долларовый бенчмарк РТС в ходе торгов также поднялся на 0,5% и превысил 1200 п. Поводом к росту, помимо умеренно позитивного внешнего фона, могло стать повышение международным рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга России со спекулятивного до инвестиционного уровня, поскольку оно свидетельствует об устранении барьеров для вложений иностранных инвестиционных фондов в российские активы. Впрочем, в условиях сохраняющихся инвестиционных угроз повышение рейтинга, вряд ли может привести к значительному росту иностранных инвестиций в Россию.

Внешний фон умеренно позитивен. Акции выросли в Китае после того, как биржи возобновили работу после длинных праздников, в преддверии торговых переговоров высокого уровня на этой неделе в Пекине. Тем не менее большинство инвесторов на рынках будут избегать крупных покупок, опасаясь, что торговый спор затормозит глобальный экономический рост. Поэтому на рынках в целом ожидается умеренный подъем.

Курс доллара США при стабилизировавшейся в районе $62 за баррель нефти Brent продолжит в ближайшие часы консолидироваться в интервале 65,5-66 руб/$. Курс евро в свете слабости единой европейской валюты, скорее всего, останется в рамках 74-75,5 руб./€.




___________
С уважением,
Маргарита Торшина
PR-служба ИК «Фридом Финанс»
+7 495 783-9173 #562
+7 925 904 22 85
torshina@ffin.ru
ffin.ru


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Про налоги":
Все материалы сюжета (38)

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Экспертное мнение
Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр»
Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве
IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги