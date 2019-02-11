Российский рынок акций вновь смотрит вверх

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В понедельник 11 февраля российский фондовый рынок подрос с открытия торгов. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи прибавил около 0,5% и колеблется вблизи 2513 п. Долларовый бенчмарк РТС в ходе торгов также поднялся на 0,5% и превысил 1200 п. Поводом к росту, помимо умеренно позитивного внешнего фона, могло стать повышение международным рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга России со спекулятивного до инвестиционного уровня, поскольку оно свидетельствует об устранении барьеров для вложений иностранных инвестиционных фондов в российские активы. Впрочем, в условиях сохраняющихся инвестиционных угроз повышение рейтинга, вряд ли может привести к значительному росту иностранных инвестиций в Россию.



Внешний фон умеренно позитивен. Акции выросли в Китае после того, как биржи возобновили работу после длинных праздников, в преддверии торговых переговоров высокого уровня на этой неделе в Пекине. Тем не менее большинство инвесторов на рынках будут избегать крупных покупок, опасаясь, что торговый спор затормозит глобальный экономический рост. Поэтому на рынках в целом ожидается умеренный подъем.



Курс доллара США при стабилизировавшейся в районе $62 за баррель нефти Brent продолжит в ближайшие часы консолидироваться в интервале 65,5-66 руб/$. Курс евро в свете слабости единой европейской валюты, скорее всего, останется в рамках 74-75,5 руб./€.









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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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