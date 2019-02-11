Инвесторы предпочитают не рисковать

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американские фондовые площадки завершили торги 8 февраля разнонаправленно. Индекс Dow опустился на 0,25%, NASDAQ прибавил 0,14%, а S&P500, поднявшись на символические 0,07%, успешно протестировав психологически значимую отметку 2700 пунктов. Технологический сектор и сектор коммунальных услуг выросли на 0,5%, чем компенсировали для индекса потери акций финансовой (-0,55%) и сырьевой (-0,72%) отраслей, обусловленные выходом неоднозначных результатов за предыдущий квартал.



Настроения на мировых площадках в течение текущей недели будут определяться в первую очередь результатами третьего раунда переговоров США и Китая по вопросам внешней торговли. Между тем Ларри Кудлоу, главный советник американского президента, заявил, что для заключения соглашения по-прежнему остается множество нерешенных вопросов. Кроме того, известно, что Дональд Трамп не намерен встречаться с Си Цзиньпином до 1 марта. Эти новости негативно воспринимаются рынком, так как снижающаяся вероятность скорого заключения торгового соглашения между КНР и США добавляет обеспокоенности по поводу замедления глобального экономического роста. Полагаю, любые признаки прогресса в переговорах или продление текущих ввозных тарифов участники рынка расценят как позитивный фактор.



Внутриполитическая ситуация также беспокоит инвесторов. Переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик. Демократы выступают за выделение $2 млрд на финансирование строительства барьеров на южной границе США, а президент настаивает на том, что для этого требуется $5,7 млрд. Если соглашение по бюджету не будет достигнуто до пятницы, нельзя исключать очередного шатдауна, что в глазах участников финансового рынка приближает рецессию в США.



В понедельник ведущие биржи Китая возобновили работу после новогодних праздников. Рост шанхайского CSI 300 превысил 1,5%, а гонконгский Hang Seng прибавил больше 0,5% на фоне публикации официальных данных об увеличении на 8,5% доходов от розничной торговли в праздничный период. Японская биржа сегодня закрыта.



Европейские фондовые индексы стартовали ростом около 1%, однако развернулись вниз после выхода данных о динамике ВВП Великобритании, который прибавил 1,3% в годовом выражении при прогнозе 1,4%. Негатива добавила публикация сведений о падении в декабре объемов обрабатывающей промышленности Соединенного Королевства на 0,7%, тогда как ожидался рост на 0,2%.



Спрос на безопасные активы усиливается. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США поднимается к 2,65%. Цена на золото снижается на 0,5%, к $1312 за тройскую унцию, на фоне сильного доллара. Индекс доллара находится около шестинедельного максимума — выше 96,50 п., что свидетельствует об осторожных настроениях на рынке из-за торговой войны между США и Китаем. Нефть марки Brent торгуется около $62 за баррель.



Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,38%. Индекс VIX перед открытием рынка подрос на 1,15%, до 15,9 п. Таким образом, аппетит к риску скорее отсутствует. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 скорректируется вниз и продолжит тестировать психологический уровень 2700 пунктов.

Стоит обратить внимание на сегодняшние корпоративные релизы о финансовых результатах. Квартальный отчет после закрытия основной торговой сессии представит FMC Corp., по которой ожидается рост выручки на 19%.



