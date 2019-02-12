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Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций ПАО «ГТЛК» в объеме 10 млрд рублей

12 февраля 2019

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения трехлетних облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001P-13 в объеме 10 млрд рублей.

В процессе формирования книги заявок (book-building) максимальный объем спроса двукратно превысил предложение, что позволило снизить первоначальный маркетируемый диапазон и установить ставку купонов по облигациям в размере 9,50% годовых, что соответствует доходности 9,84%. 

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК был проявлен со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, а также со стороны физических лиц.

Облигации были размещены 8 февраля 2019 г. на ПАО Московская биржа. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

«ГТЛК является крупнейшей государственной лизинговой компанией России, зарекомендовавшей себя надежным заемщиком на рынке. Это подтверждается значительным спросом на облигации со стороны инвестиционного сообщества. Для банка «Открытие» сделка является продолжением плодотворного сотрудничества с ГТЛК, в том числе на рынке долгового капитала», – отметил старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

«Успешное размещение облигаций показало существенный спрос инвесторов на облигации ГТЛК. Колоссальный рыночный спрос подтверждает высокое кредитное качество эмитента и профессионализм команды Организаторов. По мнению участников рынка, ГТЛК завершило одно из самых рыночных размещений в этом году, и мы считаем это отличным началом года», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

Другими организаторами данного размещения облигаций выступили Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ВТБ Капитал, БК Регион.


/ СИА /
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