Нефть сдержала покупки в российских активах

В понедельник российский фондовый рынок смог продемонстрировать лишь небольшой рост, несмотря на позитивный внешний фон и решение Moody’s повысить рейтинг России до инвестиционного уровня. Что касается этого решения, то оно, в принципе, ожидаемо и, учитывая наличие инвестиционных рейтингов от двух других агентств, и не могло оказать существенного влияния на наши активы. Однако, «быков» также поддержали и внешние фондовые площадки. И если в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 демонстрировали лишь незначительный рост, то в Европе основные индексы к вечеру прибавляли до 1%. Негативным фактором для нашего рынка стала ситуация на рынке энергоносителе, где нефть марки Brent потеряла более 1%, хоть и продолжает консолидироваться в диапазоне 60 – 63 доллара за баррель. В результате, к 18.00 мск. индекс МосБиржи подтянулся на 0,3%, до 2509 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Распадской и Русала, выросшие на 5% и 3,4% соответственно. Из высоколиквидных акций выделим бумаги банковского сектора: Сбербанк и ВТБ прибавили 1,6% и 1,1%. Хуже рынка торговались ТМК и Полюс, потерявшие 3,2% и 1,5%. Отметим, что индекс МосБиржи, после коррекции от исторических максимумов, установленных на прошлой неделе в районе 2550 пунктов, продолжает удерживать позиции выше поддержки на уровне 2500 пунктов. Пока нет никаких поводов для разговоров о развороте рынка. Более того, в случае улучшения внешнего фона, «быки» вернут себе инициативу и попытаются вывести рынок на новые исторические максимумы.



На валютной секции Московской биржи российский рубль немного укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, снизившись до 65,7 рубля, евро потерял 0,4%, торгуясь чуть выше 74,2 рубля. Отметим, что российская валюта не смогла продемонстрировать более существенного укрепления из-за коррекции в ценах нефть. Однако изменение рейтинга России и стабильная ситуация в валютах развивающихся рынков удержали рубль от падения под давлением рынка энергоносителей. В результате, пара USD/RUB сохранила позиции в узком диапазоне 65,5 – 66 рублей, в котором провела последние девять сессии, предпринимая неудачные попытки выхода за его границы. При этом важными для американской валюты выступают поддержка и сопротивления на отметках 65 и 67 соответственно. С технической точки зрения, пробой одного из этих уровней может дать направление дальнейшему среднесрочному движению доллара.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка