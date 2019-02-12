Неделя началась с небольшого отскока

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Неделя началась с небольшого отскока. Активность игроков была на относительно низком уровне. Лидерами роста стали акции Распадской (+5,02%). Лидерами падения стали бумаги ТМК (-3,33%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66,00.



Правительство планирует увеличить объемы ипотеки. Госпрограмма предусматривает снижение ставки до 7,9%, и рост числа кредитов до 2,2 млн в год. На мой взгляд, ключевые показатели труднодостижимы. Средняя стоимость жилья (кроме столиц) – в районе 40 тыс. за кв. м. В России сейчас 41 млн домохозяйств в городах. Спрос, вероятно, будет расти, но темпы роста рынка составят 5-6% в год. Тем не менее, свое лидерство упрочат банки, уже доминирующие на рынке, в частности, Сбербанк, для которого доходы от ипотеки станут одним из драйверов роста операционных доходов в 2019 году.



Газпром (+0,93%) разместил еврооблигации. Объем транша составил $1,25 млрд, а доходность – 5,15%. Премия к суверенному долгу более – 1 п.п. Повышение странового рейтинга агентством Moody’s позитивно действовало на спрос, он в 4 раза превысил предложение. Это рекордное размещение за несколько лет. Почти 50% выпуска скупили нерезиденты, это сигнал к тому, что у компании нет значительных рисков геополитического характера.



Ожидаю боковую динамику. На локальным рынке в фокусе результаты продаж Алросы. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2490-2510 п., по паре USD/RUB: 65,60-66,40.