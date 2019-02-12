Внешний фон на утро вторника складывается умеренно позитивным: азиатские индексы растут, нефть оттолкнулась от вчерашнего минимума

Внимание инвесторов до конца текущей недели связано с результатами торговых переговоров между США и Китаем (состоятся 14-15 февраля), а также с бюджетом США для продолжения финансирования работы правительства. Если в последнем вопросе вчера наметились какие-то положительные сдвиги, то китайско-американские переговоры могут еще преподнести сюрпризы несмотря на обоюдные отчаянные заверения о готовности заключить сделку. Опасения, связанные с замедлением экономического роста, могут вновь вернутся на рынки после публикации статистики по промпроиводству Еврозоны в среду и торговому балансу Китая в четверг. Тем более что министр торговли Китая Ванг Бинг вчера заявил о высокой вероятности замедления потребления в 2019г. Снижение розничных продаж до 9% г/г в прошлом году (минимумы за 15 лет), по его мнению, вызвано временными факторами из-за слабости продаж автомобилей, но главным образом торговое противостояние с США оказывает давление на экономику страны.

Главной темой, поддержавшей американские индексы, вчера стала информация о том, что законодатели США объявили о предварительном соглашении, которое должно позволить избежать приостановки работы правительства. В соглашении предусмотрено финансирование строительства 55 миль стены на границе Техаса и Мексики на что потребуется $1,38 млрд. Компромиссное решение должно быть одобрено обеими Палатами Конгресса и подписано президентом. Напомним, что инициатива Д. Трампа требует $5,7 млрд, сокращение бюджета вновь может стать причиной нового витка противостояний. Вероятность очередного шатдауна и введение чрезвычайного положения по-прежнему велико.

Для российского рынка актуальным диапазоном остается район 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи, причем внешний фон сегодня позволяет приблизиться к середине этого диапазона. Сдерживать оптимизм будут вновь появившиеся опасения введения новых санкций в отношении РФ. Сегодня в Конгрессе США состоятся обсуждения эффективности санкций в отношении России, Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы. Каких-либо заявлении по этому поводу мы не ожидаем, но не исключаем, что тема санкций вновь выйдет на первых план в ближайшей перспективе.



Роман Антонов, Промсвязьбанк