Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 февраля: 2 758,2200 руб/1 г золота и 33,3100/1 г серебра
12 февраля 2019
ЦБ РФ с 12 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 758,2200 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3100 руб.
- 1 грамм платины - 1 669,6000 руб.
- 1 грамм палладия - 2 929,7200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
26,5100 р. (0,95%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0600 р. (0,18%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,9500 р. (1,12%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,4599 р. (1,26%).
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