Обеспокоенность инвесторов снижается

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



11 февраля американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно. Индекс Dow подешевел на 0,21% до 25053 п. Индекс Nasdaq прибавил 0,13% и достиг 7308 п. Индекс S&P 500 вырос на 0,07% до 2710 п.



Лучшую динамику показали сектора нефти/газа (+0,53%), промышленности (+0,47%) и телекоммуникаций (+0,36%), которые компенсировали падение в секторах потребительских услуг (-0,16%), коммунальных услуг (-0,13%) и здравоохранения (-0,07%).



Индекс доллара торгуется около шестинедельного максимума и составляет 96,88 п., что свидетельствует об осторожных настроениях на рынке из-за торговой войны США и Китая.



На мировых площадках растет позитив после снятия угрозы нового шатдауна и усиления надежды на прогресс в торговых переговорах.



Компании продолжают отчитываться о финансовых результатах. 71% компаний, входящих в индекс S&P 500, предоставили результаты лучше ожиданий, что превышает прошлогодний показатель – 64%. Однако это неоднозначный сигнал для рынка в связи со снижением прогнозов компаний на текущий квартал на фоне неопределённости торговой войны США и Китая. Главным позитивным фактором выступает заключенное соглашение между демократами и республиканцами, которое снижает угрозу нового шатдауна. К тому же администрация Трампа озвучила желание президента вновь встретиться с Си Цзиньпином в середине марта, что радует участников рынка. Однако, если не будет достигнуто соглашение до 1 марта, то текущие тарифы, возможно, сохранятся до следующей встречи лидеров стран.



Во вторник азиатский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне. Шанхайский CSI 300 прибавил 0,68%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%. Японский Nikkei, открывшийся после праздничного понедельника, прибавил 2,61%. Европейские фондовые индексы растут вслед за азиатскими и прибавляют 0,5-1,1% в начале торговой сессии.



Спрос на безопасные активы снижается. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США растет до 2,68%. Цена на золото при этом увеличилась на 0,3% и составляет $1316 за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает консолидацию около $62 за баррель и прибавляет сегодня более 1%. Полагаю, небольшую волатильность нефти может добавить сегодняшний ежемесячный отчет ОПЕК, однако глобальным драйвером может выступить успешное завершение переговоров в Пекине, в таком случае, снизятся опасения о замедлении спроса на углеводороды, и можно ожидать рост нефтяных цен выше $63 за баррель. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,55%. Индекс VIX снизился на 4,76% и составляет 15,21 п. перед открытием рынка. Таким образом, аппетит к риску присутствует. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 может вплотную подобраться к уровню в 2740 пунктов.



Однако, если в течение недели Д.Трамп не подпишет текущее соглашение о финансировании южной границы, а также если не будет позитивных известий в ходе переговоров США и Китая, то негатив на фондовых площадках может возобновиться, в таком случае, полагаю, можно ожидать коррекции индекса S&P 500 до 2670 п.



Из макроэкономических данных сегодня стоит обратить внимание на ежемесячное исследование Минтруда США об открытых вакансиях и текучести кадров (JOLTS) за декабрь. Ожидается, увеличение числа открытых вакансий на рынке труда до 6,9 млн, что также выступает позитивным сигналом.



Сегодня после торговой сессии квартальные отчеты представят Activision Blizzard, Twilio по которым ожидается рост выручки на 15% и 60%, соответственно.

