Комментарии

В конце недели на смену «бычьим» настроениям могут прийти «медвежьи»

12 февраля 2019

Законодатели США достигли соглашения по обеспечению безопасности южной границы, чтобы избежать возобновления шатдауна.

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник демократы и республиканцы в Конгрессе договорились выделить из бюджета $1,4 млрд для строительства новых пограничных барьеров длиной 55 миль. При этом президент Дональд Трамп требовал выделить на эти цели $5,7 млрд, а стена вдоль границы с Мексикой, по замыслу главы Белого дома, должна превысить в длину 200 миль.

Стоит отметить, что риск новой приостановки работы американского правительства в эти выходные снизился. Если Трамп подпишет соглашение с Конгрессом, несмотря на меньшую сумму финансирования, можно будет говорить об улучшении внутриполитической ситуации, что благоприятно отразится на настроениях участников рынка, так как будет снят основной риск замедления экономики США.

В то же время Трамп может продолжить настаивать на выполнении в полном объеме своего предвыборного обещания о повышении безопасности южной границы протяженностью более 200 миль и требовать выделения на эти цели $5,7 млрд, или (что еще хуже) он введет чрезвычайное положение. В этом случае не избежать нового всплеска волатильности на американских торговых площадках. На смену «бычьим» настроениям придут «медвежьи», так как неуступчивость президента грозит ухудшением макроэкономических показателей США. Это, в свою очередь, повысит обеспокоенность по поводу замедления американской экономики. При реализации негативного сценария до конца недели мы увидим разворот индекса S&P500 к 2670 п.


/ СИА /
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