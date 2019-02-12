В конце недели на смену «бычьим» настроениям могут прийти «медвежьи»

Законодатели США достигли соглашения по обеспечению безопасности южной границы, чтобы избежать возобновления шатдауна.



Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В понедельник демократы и республиканцы в Конгрессе договорились выделить из бюджета $1,4 млрд для строительства новых пограничных барьеров длиной 55 миль. При этом президент Дональд Трамп требовал выделить на эти цели $5,7 млрд, а стена вдоль границы с Мексикой, по замыслу главы Белого дома, должна превысить в длину 200 миль.



Стоит отметить, что риск новой приостановки работы американского правительства в эти выходные снизился. Если Трамп подпишет соглашение с Конгрессом, несмотря на меньшую сумму финансирования, можно будет говорить об улучшении внутриполитической ситуации, что благоприятно отразится на настроениях участников рынка, так как будет снят основной риск замедления экономики США.



В то же время Трамп может продолжить настаивать на выполнении в полном объеме своего предвыборного обещания о повышении безопасности южной границы протяженностью более 200 миль и требовать выделения на эти цели $5,7 млрд, или (что еще хуже) он введет чрезвычайное положение. В этом случае не избежать нового всплеска волатильности на американских торговых площадках. На смену «бычьим» настроениям придут «медвежьи», так как неуступчивость президента грозит ухудшением макроэкономических показателей США. Это, в свою очередь, повысит обеспокоенность по поводу замедления американской экономики. При реализации негативного сценария до конца недели мы увидим разворот индекса S&P500 к 2670 п.