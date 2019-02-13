Внешний фон способствовал покупкам

Во вторник российский фондовый рынок продолжил восстановление, чему способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей преобладали покупки, что привело к росту нефти марки Brent более чем на 1,5%. Также поддержку нашим акциям оказала динамика внешних фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 1,3%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,1%. На таком фоне индекс МосБиржи вырос на 0,9%, закончив день в районе 2533 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Банка Санкт-Петербург и МРСК Волги, прибавившие 4% и 3% соответственно. Из ликвидных бумаг выделим рост Сбербанка, превысивший 2%. Хуже рынка закрылись Алроса и Детский Мир, упавшие на 1,2% и 0,8%. Благодаря внешнему фону «быкам» удалось полноценно вернуть себе инициативу и, оттолкнувшись от поддержки на уровне 2500 пунктов, начать волну восстановления. В случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, уже в ближайшие сессии индекс МосБиржи может установить новые исторические максимумы. Напомним, что ближайшей целью текущей волны роста, на наш взгляд, может выступать отметка 2640 пунктов.



На валютной секции Московской Биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, торгуясь чуть выше 65,6 рубля, евро снизился на 0,1%, до 74,2 рубля. На графике американской валюты сохраняется консолидация в узком диапазоне 65,5 – 66 рублей в отсутствии поводов для направленного движения. Отметим, что таким поводом может стать выход нефти марки Brent из диапазона 60 – 63 доллара за баррель. Так, в случае пробоя верхней границы диапазона на рынке энергоносителей, а также учитывая, что в ближайшее время рубль получит поддержку со стороны экспортеров, которые начнут подготовку к налоговому периоду, продажи в долларе усилятся, а пара USD/RUB в рамках ближайших недель может сделать шаг к ближайшей технической поддержке, расположенной на отметке 65 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка