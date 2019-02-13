Потенциал роста акций Restaurant Brands International Inc. составляет 5-7% до конца года

Restaurant Brands International Inc. в 4-м квартале снизила чистую прибыль более чем в два раза, что обусловлено изменением в налоговом законодательстве США.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Restaurant Brands International Inc. (NYSE:QSR) включает в себя Burger King, Tim Hortons, Popeyеs Louisiana Kitchen. За четвертый квартал выручка холдинга увеличилась на 12,2%, до $1,39 млрд, превзойдя консенсус, предполагавший результат $1,37 млрд. Позитивная динамика в основном обусловлена развитием и модернизацией доставки, точек продаж, а также продвижением мобильного приложения. По итогам всего 2018 года выручка повысилась на 7,4%. Рост продаж в первую очередь объясняется увеличением количества ресторанов на 5,5%, главным образом благодаря расширению сети Burger King, количество ресторанов которой за минувший год поднялось на 6,1%, притом что на Burger King приходится 67% выручки QSR.



Более того, QSR увеличила дивиденды на 11% на 2019 год. Ожидаю дивидендную доходность больше 3%.



QSR активно расширяет свое присутствие на международной арене и продолжает реинвестировать в свои бренды, что, на мой взгляд, повышает потенциал роста бизнеса. Полагаю, что замедление мировой экономики не отразится на деятельности компании, так как с уменьшением доходов населения растет спрос на фастфуд. На этом фоне может увеличиться интерес инвесторов к акциям данного сегмента. Потенциальным рынком с самым крупным потребительским спросом и самой масштабной и динамично растущей группой населения со средним уровнем доходов выступает для ресторанного холдинга Китай. Ожидаю, что выручка QSR прибавит около 5% в 2019 году.



Акции компании подорожали примерно на 10% за последний год, в то время как индустрия в целом потеряла в среднем около 10%. Полагаю, что потенциал роста в акциях QSR равен 5–7% в течение 2019 года.

