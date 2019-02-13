Евро снизился к доллару и рублю

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 12 февраля российский рынок акций возобновил движение в восходящем тренде. Рублевый фондовый индекс Мос,иржи в ходе торгов поднялся на 0,8% до 2530 п. Долларовый индекс РТС прибавил 1,2% и в настоящий момент колеблется вблизи 1215 п.



Впрочем, более масштабному росту, на мой взгляд, могут мешать существующие риски. В том числе сегодня после закрытия торгов в России Конгресс США вернется к рассмотрению пакета антироссийских санкций, худший сценарий которых предполагает создание ограничений на долларовые расчеты ряда российских банков и установление лимитов на покупку нового госдолга. Между тем рост российского рынка в преддверии рассмотрения санкций как раз говорит о том, что инвесторы не верят в реализацию самого пессимистичного сценария.



К тому же внешний фон располагает к покупкам. На глобальных площадках индексы акций растут в свете переговоров по урегулированию торгового спора между США и Китаем в Пекине, и основная часть переговоров должна пройти в эти четверг и пятницу. Индекс VIX показывает неслабый аппетит инвесторов к рисковым активам, индексы развивающихся рынков растут. Цены на нефть Brent восстановились до $63 за баррель, что является верхней границей среднесрочного диапазона по нефтяным котировкам. Доллар США укрепился к основным валютам на фоне достижения соглашения между демократами и республиканцами, которое снизило угрозу возобновления американского шатдауна.



Курс доллара США опустился вниз к 65,5 руб./$, вслед за ним вниз съехал и евро. Евро растеряло позиции, опустившись под отметку $1,13, в связи с тем, что евро на текущий момент сильно проигрывает доллару США. Среди факторов давления на евро - и неутешительная статистика, показавшая признаки замедления роста в крупнейшей экономике еврозоны, Германии, и вход Италии в техническую рецессию. Еврозона находится в зоне уязвимости, и курс может опуститься до $1,125, если данные об экономической активности в Европе в четвертом квартале окажутся хуже прогнозов. По отношению к рублю евро будет сохранять относительную устойчивость в диапазоне 74-75,5 за 1€.