Оптимизм на глобальных рынках VS санкционная история

За вчерашний торговый день инвесторы получили такой объем новостных драйверов, который в обычные дни может не накопиться и за несколько недель. В целом риск-аппетит на глобальных рынках заметно вырос в связи с ростом вероятности избежания нового шатдауна в Штатах и надежд на прогресс в торговых переговорах США-Китай.

Накануне американские конгрессмены сформировали законопроект, который предусматривает частичное (не в полном запрашиваемом объеме) финансирование строительство стены на границе с Мексикой. Вчера Президент США Д.Трамп, комментируя данную ситуацию, заявил, что «не в восторге» от законопроекта, но при этом считает еще одну приостановку деятельности Правительства маловероятной.

Что касается торговых переговоров США-Китай (напомним, что новый раунд переговоров стартует в Пекине в этот четверг), то вчерашние комментарии Д.Трампа журналистам дают основания полагать, что при прогрессе в переговорах американская сторона не будет повышать импортные пошлины до непосредственной встречи лидеров США и Китая. Данные заявления Трампа также повышают значимость ближайшего раунда переговоров, итоги которых могут определить состояние риск-аппетита на рынках на ближайшее время.

Для российских инвесторов вчерашний день также был отмечен новостным фоном относительно санкционной истории. В первой половине дня стало известно, что слушания в Палате Представителей США по вопросам санкционного режима в отношении РФ, Ирана, КНДР и Венесуэлы перенесены на неопределенный срок. Однако уже после закрытия основной торговой сессии Мосбиржи газета FT заявила, что «США и ЕС близки к введению новых санкций в отношении РФ за инцидент в Керченском проливе», что способствовало резкому ослаблению российской валюты (в рамках 70 копеек) и оказало умеренное давление на фьючерсы на индекс Мосбиржи. По данным FT, новые ограничительные меры будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 18 февраля и могут вступить в силу в течение следующих двух месяцев. Поскольку с большой долей вероятности новые ограничения будут направлены в отношении отдельных физлиц и компаний, непосредственно связанных с инцидентом в Керчи, в базовом сценарии какого-либо значительного влияния на финансовые активы реализация подобных ограничительных мер не должна оказывать. Диапазон в 2500-2550 пунктов по индексу Мосбиржи пока сохраняет актуальность, и при сохранении риск-аппетита на глобальных рынках есть шансы на попытку закрепления индекса в верхней половине диапазона.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк