Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 февраля: 2 771,1201 руб/1 г золота и 33,1800/1 г серебра
13 февраля 2019
ЦБ РФ с 13 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 771,1201 руб.
- 1 грамм серебра - 33,1800 руб.
- 1 грамм платины - 1 666,9800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 943,1001 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,9000 р. (0,47%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1300 р. (0,39%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,6200 р. (0,16%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,3800 р. (0,46%).
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