Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 февраля: 2 771,1201 руб/1 г золота и 33,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 13 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 771,1201 руб.

1 грамм серебра - 33,1800 руб.

1 грамм платины - 1 666,9800 руб.

1 грамм палладия - 2 943,1001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,9000 р. (0,47%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1300 р. (0,39%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6200 р. (0,16%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3800 р. (0,46%) .

dims

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/ СИА /

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