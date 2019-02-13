Рисковые активы готовы продолжить ралли

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Инвесторы по всему миру внимательно следят за ситуацией вокруг переговоров по вопросам внешней торговли США и Китая, и от этого во многом зависит их настрой. Ожидания стали более позитивными после заявления американского президента о возможном переносе срока окончания действия текущего соглашения. Это будет означать сохранение текущих тарифов минимум до следующей встречи между лидерами США и КНР, которая состоится в середине марта.



Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что макроэкономические данные указывают на сильную экономику с исторически низким уровнем безработицы и высокими темпами роста производства, а также отметил, что не наблюдает повышенного риска рецессии. Эти заявления также уменьшают тревожность участников торгов.



Фондовые площадки АТР завершили сессию 13 февраля ростом более 1%. Европейские биржи растут вслед за азиатскими, прибавив около 0,5% в начале дня.



Сегодня наблюдается аппетит к риску. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США стабилизировалась на уровне 2,68%. Цена на золото держится у $1314 за тройскую унцию. «Индекс страха» перед открытием рынка снизился на 0,26%, до 15,4 п.



Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет 0,18%. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс широкого рынка способен подняться выше 2750 п. в случае успешного тестирования уровня сопротивления и достаточной активности покупателей.



Однако, если в течение недели не будет подписано соглашение о финансировании строительства барьера на границе с Мексикой и не появится позитивных известий с американо-китайских переговоров, полагаю, можно ожидать коррекции S&P 500 до 2670 п.



Цены на нефть пытаются закрепиться выше отметки $63 за баррель на фоне выхода ежемесячного отчета ОПЕК о сокращении добычи нефти. Эти попытки сдерживает повышение прогноза Минэнерго США по добыче с 12,1 млн до 12,4 млн баррелей в сутки. Полагаю, текущие переговоры в Пекине поддерживают нефтяной рынок. Решение даже по части проблем позитивно скажется на настроениях инвесторов, снизив их опасения о сокращении спроса на углеводороды. В таком случае цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $63–64 за баррель в краткосрочной перспективе



Из выходящей сегодня в Штатах статистики стоит обратить внимание на данные по инфляции. В течение нескольких месяцев она замедлялась, поскольку низкие цены на энергоносители сдерживали рост цен в экономике в целом. Ожидаю, что в сопоставлении год к году инфляция вновь понизится. Также будет опубликован отчет об исполнении федерального бюджета США за декабрь. На мой взгляд дефицит бюджета составит $11 млрд из-за сокращения импорта китайских товаров за время торговой войны.



Сегодня после основной сессии квартальный отчет представит SunPower, по которой ожидается снижение выручки на 30%. В случае ухудшения прогноза компании на текущий год котировки ее акций могут упасть на 10–15%.



Американский фондовый рынок 12 февраля закрылся на максимуме с начала года. Dow Jones прибавил 1,49%, NASDAQ — 1,46%, S&P500 поднялся на 1,29%, пройдя выше 200-дневной скользящей средней впервые за десять недель и завершив сессию на уровне 2745 пунктов. Все сегменты показали положительную динамику. В лидерах роста оказались промышленная отрасль и технологический сектор с результатом +1,8% и +1,5% соответственно.



Основным позитивным драйвером послужило соглашение между конгрессменами от Демократической и Республиканской партий по финансированию строительства барьера на южной границе страны. Полагаю, оптимизм инвесторов связан с тем, что работа американского правительства будет продолжена независимо от того, утвердит ли Дональд Трамп данный законопроект.



Activision Blizzard ( ATVI ) выросли на 3,5% на постмаркете, несмотря на более слабые, чем ожидалось, финансовые результаты. Компания объявила о проведении реструктуризации и сокращении штата на 8%, в связи с тем что геймеры усиливают спрос лишь на отдельные игры, поэтому необходимости развивать все продукты нет. Полагаю, что будет увеличено число разработчиков, чтобы улучшить контент для крупнейших игровых франшиз и успешнее конкурировать с Fortnite. Стоит отметить, что компания объявила об обратном выкупе акций в размере $1,5 млрд в течение двух лет. С учетом всего перечисленного я ожидаю роста акций Activision Blizzard на 20% в текущем году.



Индекс доллара опустился на 0,11%, до 96,75 п., что свидетельствует об усилении оптимистичных ожиданий по разрешению торгового конфликта между США и Китаем.