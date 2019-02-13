Индекс Мосбиржи может не вернуться к 2550 п.

Morgan Stanley снизил рейтинг акций РФ до «ниже рынка» с «на уровне рынка»



Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Российский рынок акций по итогам 2018 года, действительно, сильно вырос и показал второе место по темпам роста среди 36 национальных индексов. Индекс Мосбиржи за прошлый год поднялся почти на 13%, тогда как только бразильский бенчмарк смог опередить его, прибавив в периоде 15%.



Но думаю, что основная причина, по которой акции РФ будут смотреться хуже акций на остальных фондовых рынках, заключается не столько в перекупленности, сколько в новом витке усиления санкционной риторики. Несмотря на сильные макропоказатели РФ, всеобщий позитив, связанный с прогрессом в переговорах между США и Китаем, теперь будет в малой степени распространяться на российский фондовый рынок именно из-за санкционных рисков.



Во вторник законопроект о санкциях против России, Сирии и Ирана был одобрен Сенатом Конгресса США. Документ еще должен пройти процедуру одобрения в Палате представителей США, и лишь потом попадет на стол к президенту США. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США ряда лиц. Кроме того, стало известно о согласовании представителями США и ЕС 18 февраля санкций против России в ответ на инцидент в Керченском проливе с тем, чтобы ввести их в течение двух месяцев. Однако опять же пока не ожидается, что они выйдут за рамки ограничений против физических лиц и их активов. Тем не менее несмотря на относительную мягкость планируемых к введению санкций, санкционное давление и перспективы его усиления заставят инвесторов по возможности избегать российских акций. Думаю, что теперь индексу Мосбиржи будет крайне тяжело вернуться к 2550 п. и обновить максимумы текущего года.