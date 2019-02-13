Российский рынок акций потерял более 1,5% на санкциях

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В среду 13 февраля российский рынок акций снизился на более чем 1,5% с открытия торгов на фоне одобрения законопроекта о санкциях против России, Сирии и Ирана Сенатом Конгресса США. Документ еще должен пройти процедуру одобрения в Палате представителей США, и лишь затем ляжет на подпись президенту США. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США в случае, если будет установлено, что лицо оказывало поддержку сирийскому правительству. Кроме того, стало известно о согласовании представителями США и ЕС 18 февраля санкций против России в ответ на инцидент в Керченском проливе с тем, чтобы ввести их в течение двух месяцев. Скорее всего, санкции будут также об ограничениях въезда и заморозке активов ряда лиц.



Таким образом, пока стоит отметить очередное усиление санкционной риторики, что, безусловно, будет негативно сказываться на рынке российских активов и рубле, но не так негативно, если бы возобновились разговоры о введении санкций в самом жестком предлагаемом ранее варианте. Поэтому в ближайшее время, вероятно, можно рассчитывать на незначительный отскок на российском рынке акций.



Внешний фон при этом остается умеренно оптимистичным. Спрос на риск сохраняется на среднем уровне. Фондовые индикаторы в Европе и Азии подрастают на ожиданиях благоприятного исхода переговоров между США и Китаем, тогда как президент США Дональд Трамп высказался о намерениях сдвинуть сроки введения новых тарифов против китайских товаров с 1 марта, если стороны приблизятся к заключению соглашения.



Курс доллара США продолжает балансировать в области 65,5-66 руб./$. Поддержку ему оказывает поднявшаяся до $63,5 за баррель на фоне данных ежемесячного отчета ОПЕК о сокращении добычи нефти нефть Brent. Позитива нефтяному рынку добавило и сообщение Саудовской Аравии о намерениях дополнительно сократить добычу в марте сверх своей квоты. Предполагаю, что движение рубля в интервале 65,5-66 за 1$ в ближайшее время сохранится. Курс пары EUR/RUB из-за слабости евро сохранит движение в коридоре 74-75,5 руб./€ на текущей неделе.