Коррекция на российском рынке акций может получить свое развитие и в четверг

Сегодня российский фондовый рынок показал выражено негативную динамику вопреки росту нефтяных котировок и преобладанию позитивных настроений на мировых рынках: фронтальным продажам российских акций способствовали сообщения западных СМИ о планах обсуждения на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 18 февраля новых антироссийских ограничительных мер за инцидент в Керченском проливе. Новые санкции ЕС, хотя и будут, скорее всего, точечными, могут быть согласованы с США, что возвращает в текущую рыночную повестку санкционный фактор, и, как следствие, опасения развития фазы оттока капитала нерезидентов. По итогам торговой сессии индекс МосБиржи потерял 1,9%, уйдя "под" отметку в 2500 пунктов и растеряв все приобретения начала февраля. Отметим, что сегодня резко возросла и торговая активность: объем торгов акциями составил 48 млрд руб., что на треть выше, чем в среднем за последний месяц.

Во всех сегментах рынка акций коррекционные настроения доминировали, причем в "весовых" секторах под сильное давление продаж подпали ключевые бумаги, отражая действия крупных участников. Так, в финсекторе акции Сбербанка и ВТБ потеряли по 2,4%, все ликвидные бумаги дешевели. В бумагах нефтегазового сектора, несмотря на выход котировок Brent выше 63 долл./барр., растущих бумаг также не было. Хуже рынка двигались Сургутнефтегаз (-2,0%), НОВАТЭК (-2,3%), ушедшие в "минус" в начала года, Газпром (-2,7%), Татнефть (-2,9%) и ставшая аутсайдером среди ликвидных бумаг Роснефть (-3,1%), опустившаяся на уровни прошлого лета. Обновили многомесячные минимумы и акции Газпром нефти (-0,6%).

В акциях металлургических и горнодобывающих компаний темпы снижения были чуть ниже, но и здесь слабее смотрелись "фишки" (НорНикель: -1,7%; Северсталь: -2,2%; ММК: -2,2%). Лишь акции РусАла (+1,1%) смогли, вопреки страновому негативу, подрасти.

Среди прочих бумаг отметим падение Х5 (-2,4%), Аэрофлота (-2,5%) и Qiwi (-5,5%). В числе редких бумаг, сумевших показать рост котировок - Россети (+0,8%) и Яндекс (+1,3%).



Коррекция на российском рынке акций, учитывая инерцию сегодняшнего движения и нервозность относительно санкций, вполне может получить свое развитие и завтра.

Не настраивает на активные покупки пока и текущая конъюнктура мировых рынков. Действительно, хотя Brent и пытается развить рост и закрепиться в верхней части диапазона 60-65 долл./барр., недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителям в стране выглядят слабыми (запасы сырой нефти выросли на 3,6 млн барр., сильнее ожиданий, упали импорт сырой нефти в США и загрузка местных НПЗ). Сигналы о прогрессе с переговорах США и КНР пока являются лишь словесными интервенциями, а завтрашний экономический календарь весьма насыщен (выйдут торговый баланс КНР, оценка ВВП еврозоны за 4й квартал и розничные продажи в США) и вполне способен преподнести негативный сюрприз.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк