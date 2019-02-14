Аппетит к российским активам снижается

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



13 февраля, в ходе торговой сессии индекс Мосбиржи теряет около 2%. Бенчмарк РТС закрылся падением на 2%. Полагаю, завтра на рынке продолжится коррекция. Диапазон по индексу Мосбиржи: 2470-2490 п., РТС – 1180-1200 п.



Внешний фон неоднозначен. Настроения на мировых площадках позитивные. Азиатские площадки закрылись с ростом более 1%. Американские фондовые индексы прибавляют 0-0,5% на фоне сохраняющегося оптимизма текущих переговоров США и Китая. Однако давление на российский рынок оказывают заявления Конгресса США и МИД ЕС о намерении ввести новые антироссийские санкции, которые в случае активизации вызовут волну волатильности и повлекут ослабление российской валюты.



Минфин разместил 5-летние ОФЗ в новом формате без объявления планируемого объема. В результате удалось привлечь 90% от планового недельного объема на 38,1 млрд руб. Российская валюта слабо реагирует на успешное размещение в связи с санкционной риторикой. Несмотря на сильную поддержку со стороны роста нефтяных цен, давление на рубль, помимо опасений по поводу введения новых санкций, также оказывает снижение интереса инвесторов к активам развивающихся стран. На мой взгляд, наиболее критичными санкциями для рубля может стать запрет иностранным инвесторам на покупку российского госдолга, в таком случае можно ожидать падения рубля до 70-75 за 1$. В краткосрочной перспективе ожидаю продолжение консолидации пары USD/RUB в диапазоне 65,5-66,5 руб./$.



Российский рубль незначительно укрепляется и продолжает консолидацию в диапазоне 65,5-66,5 руб./$. Сильную поддержку рублю оказывает рост нефтяных цен.



Цены на нефть закрепились выше $63 за баррель на фоне ежемесячного отчета ОПЕК, в котором было объявлено о дальнейшем сокращении добычи нефти со стороны Саудовской Аравии. Дополнительную поддержку оказывает оптимизм в отношении торговых переговоров в Пекине. Однако, сдерживающим фактором нефтяных цен выступают еженедельные данные API об увеличение запасов сырой нефти в США на 3,6 млн баррелей, что выше прогноза 2,7 млн. Полагаю, черное золото продолжит консолидацию в диапазоне $62-$64 за баррель в краткосрочной перспективе.