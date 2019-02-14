Российский рынок будет двигаться в отрыве от мировых площадок несмотря на позитивный внешний фон и рост цен на нефть

Глобальные рынки сохраняют оптимистичный настрой в то время как российский фондовый рынок вероятно продолжит падение и сегодня.

Позитив на глобальных рынках по-прежнему связан с переговорами США-Китай, которые стартуют сегодня в Пекине. В преддверии консультаций рынки в очередной раз получили сигнал об уверенности представителей США в заключении сделки и сближении позиций. Аналогично встречи в Вашингтоне, в пятницу торговые противоречия будут обсуждаться между С. Мнучиным, Р. Лайтхайзером и президентом КНР Си Цзиньпином, но точку в противостоянии поставит встреча лидеров двух стран. Президент Д. Трамп заявил, что готов отложить на 60 дней дедлайн (наступает 1 марта) по увеличению тарифов на импорт китайских товаров в объеме $200 млрд. если переговоры действительно пройдут успешно, но также отметил, что пока «не склонен» предпринимать подобные действия.

Другая тема, которая остается не решенной, касается бюджета американского правительства. Компромиссное предложение законодателей по урегулированию ситуации не воодушевила Д. Трампа, потому что предполагает лишь частичное финансирование его инициативы по строительству стены на границе с Мексикой ($1,37 млрд вместо $5,7 млрд, но угроза нового шатдауна может отрезвить президента.

Что же касается российского рынка, то вчерашнее падение, по нашему мнению, было во многом связано с фиксацией прибыли участниками рынка после того как стало известно, что ЕС и США могут ввести санкции 18 февраля за инцидент с украинскими судами в Керченском проливе. Однако эти меры вряд ли несут серьезный характер нежели те, которые были внесены на обсуждение в Конгресс вчера вечером. Сенаторы США Л. Грэм и Р. Менендез (авторы августовского санкционного пакета, который не был рассмотрен Конгрессом) пытаются вновь провести законопроект по антироссийским санкциям, который включают запрет на инвестиции в новый российский долг, санкции на банки, проекты по добычи нефти и газа в РФ, а также на зарубежные проекты. Поводом для санкций служит якобы вмешательство Москвы в выборы в других странах и ситуация в Украине.

Российский рынок сегодня будет двигаться в отрыве от мировых площадок несмотря на позитивный внешний фон и рост цен на нефть. Индекс МосБиржи, по нашему мнению, имеет потенциал снижения в район 2460 пунктов. Санкционная тема вновь возвращается на повестку дня, сильных факторов, которые могут подтолкнуть индекс к 2500 пунктам пока нет.

Роман Антонов, Промсвязьбанк