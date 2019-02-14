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Курсы валют ЦБ РФ на 14 февраля: 66,5429 руб/доллар США и 75,0471 руб/евро

14 февраля 2019
ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,5429 руб.
  • 1 евро - 75,0471 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,2879 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8646 р. (1,32%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6599 р. (0,89%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1192 р. (1,15%).

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