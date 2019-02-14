Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 февраля: 2 768,6299 руб/1 г золота и 33,3800/1 г серебра
14 февраля 2019
ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 768,6299 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3800 руб.
- 1 грамм платины - 1 670,2800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 975,2500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,4901 р. (0,09%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,60%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,3000 р. (0,20%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
32,1499 р. (1,09%).
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