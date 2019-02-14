Фондовый рынок США: Сохраняем оптимизм с оглядкой на статистику

Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс»:



В очередной раз многое зависит от Трампа. Он не хочет нового шатдауна и, думаю, в срок подпишет предложенный вариант бюджета. Торговые переговоры с Пекином, по словам главы Белого дома, идут хорошо. Он намерен заключить настоящую сделку да и дату дедлайна готов сдвинуть при необходимости. В общем, ситуация под контролем у президента США, и он разумно даже немного смягчает требования. Инвесторы реагируют на это положительно: S&P500 прибавляет уже более 17% от минимумов декабря.



Сложившиеся условия благоприятствуют продолжению растущего тренда. Действия ФРС рынок не беспокоят: до следующего заседания далеко, да и понятно, что на мартовской встрече ставку не повысят. Сезон отчетов проходит не то чтобы ярко, но точно лучше, чем опасались. Нефть стабилизировалась выше $60, и, что важно, ее котировки вполне спокойно отреагировали на недавнее понижение прогноза мирового спроса от ОПЕК. Восходящая динамика S&P500 в немалой степени поддерживается энергетическим сектором (XLE). Более того, фундаментальный потенциал роста у рынка сохраняется: на сегодня S&P500 оценен по P/E в 16,5 пункта, а перед коррекцией в начале 2018-го показатель был выше 20.



Есть, однако, некоторые обстоятельства, которые инвестору не стоит упускать из виду. В первую очередь приходится признать, что глобальная экономика замедляет темпы роста. Это подтверждается и макростатистикой и, что, может быть, даже важнее, динамикой доходности государственных облигаций. Несмотря на внушительный рост индексов за последние два месяца, доходности и краткосрочных, и долгосрочных американских бондов остались без изменений или стали ниже. То есть спрос на низкорискованные активы сохраняется, и в итоге динамика в treasuries не совсем подтверждает оптимизм на рынке. Можно сказать, что покупатели акций рады тому, что снижение темпов роста — это еще не рецессия, а покупатели облигаций считают, что замедление экономики нужно принимать как факт. Об этом действительно не стоит забывать и стоит внимательно следить за динамикой ВВП, инфляции и опережающих экономических индикаторов.



В сухом остатке: причины и потенциал роста сохраняются, но следите за новостным фоном и статистикой. Думаю, что индекс S&P500 в ближайшие недели закрепится выше важного технического уровня 200-дневной скользящей средней и удержится в диапазоне 2650–2800 пунктов. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, как скоро будут отменены американо-китайские пошлины, а также от общего состояния мировой экономики.