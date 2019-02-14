Тон торгам задаст очередной этап переговоров между Штатами и Поднебесной

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду, 13 февраля, американский фондовый рынок закрылся на максимальных отметках с начала текущего года. Индекс S&P500 по итогам дня подрос на 0,3%, до 2753 пунктов. Аутсайдером стал сектор коммунальных услуг, который снизился на 0,31%.

Акции Cisco Systems Inc на постмаркете прибавили 4,2%, так как вышедшая после закрытия торгов квартальная отчетность компании превзошла ожидания аналитиков. Спрос на технологии Cisco был устойчивым, несмотря на нервозную обстановку на финансовых рынках в связи с опасениями грядущего замедления экономического роста в мире. Это повышает уверенность в сильной бизнес-модели Cisco. В нынешнем году компания планирует увеличить программу обратного выкупа акций до $15 млрд, что позитивно скажется на динамике ее котировок. Прогнозирую рост выручки на 4% в текущем году.

На ключевых фондовых площадках мира наблюдается смешанная динамика. Это связано с реакцией инвестсообщества на очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином с участием торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, министра финансов Стивена Мнучина и китайского вице-премьера Лю Хэ. В случае достижения достаточного прогресса в ходе нынешнего диалога президент Трамп, вероятно, рассмотрит возможность отсрочить повышение импортных пошлин на китайские товары еще на 60 дней после завершения торгового перемирия 1 марта. Это стало бы сигналом о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы положить конец торговой войне, и придало бы уверенности компаниям, ведущим международный бизнес.

Оптимизма добавляет намерение Трампа подписать соглашение с Конгрессом по безопасности южной границы: в этом случае возобновления шатдауна с новой недели не будет.

Азиатский рынок закрывается с около нулевым ростом, так как инвесторы обеспокоены неопределенностью в обсуждении технологических проблем на переговорах в Пекине. Европейские фондовые индексы открылись в плюсе.

Аппетит к риску нейтральный. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США после роста до 2,7% сегодня снижается. Золото колеблется у нулевых отметок. «Индекс страха» VIX перед открытием основной сессии сохраняет позиции ниже 16 п. Фьючерс на S&P500 прибавляет 0,15% и нацеливается на штурм отметки 2800 пунктов. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс широкого рынка продолжит попытки закрепления выше 2750 пунктов.

Нефть марки Brent торгуется выше $64 за баррель, что опять-таки связано с оптимистичными ожиданиями в отношении американо-китайских торговых переговоров. Обеспокоенность инвесторов о сокращении спроса на углеводородное сырье на мировом рынке спадает. Полагаю, что в среднесрочной перспективе цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $63–65 за баррель.



Индекс доллара опустился на символические 0,04%, до 96,89 п., благодаря сильной макростатистике. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по динамике розничных продаж, ожидается их рост на 0,1%.

До открытия торгов отчеты о финансовых результатах за минувший квартал представят Coca-Cola, CME и Duke Energy, у всех, кроме Duke Energy, ожидается рост прибыли. После закрытия отчитаются NVIDIA и Applied Materials. Консенсус предполагает снижение их прибыли в связи с временным спадом в полупроводниковой индустрии. В то же время текущие относительные мультипликаторы указывают на возможность роста акций компании в случае позитивных прогнозов на будущее.