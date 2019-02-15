«Голубые фишки» под давлением санкций

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В четверг, 14 февраля, основные индексы закрылись падением. Индекс Мосбиржи снизился на 1%. Бенчмарк РТС упал на 3%. Ожидаем продолжения коррекции индексов в ходе завтрашней торговой сессии. Диапазон по индексу Мосбиржи: 2440-2470 п., РТС – 1140-1160 п.



Внешний фон негативный. Азиатский рынок закрылся с около нулевым ростом, так как инвесторы обеспокоены неопределенностью по технологическим вопросам в ходе переговоров в Пекине. Американские фондовые индексы теряют в стоимости около 0,4% на открытии торговой сессии после выхода разочаровывающих данных розничных продаж за декабрь, которые снизились на 1,2% в праздничный период, что является рекордным падением с 2009 года. Это актуализировало опасения по поводу замедления роста экономики США.



Нефть марки Brent достигла отметки $64,81 за баррель, самого высокого уровня с середины ноября, на фоне укрепляющегося оптимизма в отношении торговых переговоров. Опасения о замедлении экономической активности США оказали давление на сырьевые рынки, в результате нефть скорректировалась до $63 за баррель. Полагаю, цены на нефть продолжат колебания в диапазоне $60-$65 за баррель в среднесрочной перспективе.



Рубль слабеет на фоне опасений о введении санкций со стороны США и ЕС и тестирует 67 руб./$, несмотря на сильную поддержку со стороны роста нефтяных цен. В краткосрочной перспективе ожидаю коридор пары USD/RUB 66,5-67,5 руб./$.



Вслед за рублем на заявлениях о санкциях против российских госбанков и введении запрета на использование ими долларовых расчетов, акции Сбербанка падают на 4,5%. Акции ВТБ также теряют в стоимости 2,5%. Акции Роснефти и Газпрома упали на 2,2% и на 1,5%, соответственно, из-за опасений за будущее энергетических проектов компаний.



