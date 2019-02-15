Coca-Cola увеличит выручку на 5% в 2019 году

Акции Coca-Cola Co. падают из-за снижения прогноза выручки компании на текущий год.



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Акции Coca-Cola Co. потеряли больше 5% после выхода отчета о финансовых результатах за четвертый квартал. Выручка компании за этот период, как и предполагали аналитики, снизилась на 6%, до $7,1 млрд. Чистая прибыль составила $870 млн, или $0,2 на акцию. Напомним, годом ранее был зафиксирован убыток в размере $2,75 млрд ($0,65 на акцию), который был связан с налоговой реформой. Скорректированная прибыль оказалась на уровне $0,43 цента на акцию, что также совпало с консенсус-прогнозом.



Coca-Cola испытывает сложности с наращиванием выручки из-за общего падения спроса на сладкую газировку и тренду на потребление полезных для здоровья продуктов. Тем не менее, на мой взгляд, Coca-Cola остается интересным активом для консервативных инвесторов, рассчитывающих на дивидендную доходность, которая на 25% выше, чему других американских компаний с дивидендной историей. Средняя доходность по дивидендам в Штатах составляет 1,43%. Я прогнозирую повышение дивидендной доходности Coca-Cola на 9% в текущем году, до 3,42%.



Компания планирует расширить ассортимент своей продукции, добавив новые вкусы в линейку Coke Orange Vanilla Coke и Orange Vanilla Coke Zero Sugar, которые, вероятно, смогут привести к увеличению объема продаж напитков без особых затрат на маркетинг, по аналогии с ароматизированными напитками Cherry Coke и Vanilla Coke. К тому же компания предпринимает попытки диверсификации выручки, в том числе за счет приобретения сети кофеен Costa Coffe. Все это дает основание рассчитывать на повышение выручки Coca-Cola в пределах 5% в текущем году. Полагаю, что акции Coca-Cola способны отскочить вверх на 2–3% после сегодняшнего резкого снижения.