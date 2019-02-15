Российский рубль уже успел отыграть часть понесенных в последние два дня потерь

Глобальные рынки вновь ощущают на себе недостаток краткосрочных драйверов для продолжения роста. В ходе вчерашних торгов большое внимание инвесторов приковывала статистика по розничным продажам в США – объем розничных продаж в месячном выражении резко сократился на 1,2% (минимумы с 2009 г.), что является еще одним аргументом в пользу идеи замедления темпов роста экономики.

Из других новостей отметим, что американский Сенат вчера утвердил законопроект о финансировании работы Правительства. Теперь данный проект должна принять нижняя палата Конгресса, после чего он будет передан на подпись Президенту (пресс-секретарь Белого дома С.Сандерс пообещала, что Д.Трамп подпишет законопроект). Однако источники Bloomberg сообщают, что, поскольку законопроект предусматривает выделение лишь 1,375 млрд долл. на строительство стены, высока вероятность того, что Д.Трампу придется также задействовать и механизм чрезвычайного положения.

Одной из ключевых тем сегодняшнего дня могут стать продолжающиеся торговые переговоры в Пекине. Любая конкретная информация о сближении сторон в вопросах защиты интеллектуальной собственности может способствовать улучшению риск-аппетита, однако до текущего момента большинство раундов переговоров ограничивались лишь общей позитивной оценкой сторон без обнародования деталей.

Что касается российского рынка, то вчера индекс Мосбиржи завершил день снижением на 1%, достигая отметок в 2450-2460 пунктов. Вчера вечером в СМИ появилась информация, согласно которой обновленная версия законопроекта, анонсированного ранее сенаторами Р.Менендесем и Л.Гремем смягчает потенциальные санкции против банков (если августовский вариант не ставил необходимые условия для введения санкций против госбанков РФ, то новая версия документа предполагает введение санкций в отношении только тех банков, которые «предоставляли финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны». На фоне этих новостей российский рубль уже успел отыграть часть понесенных в последние два дня потерь, и российский фондовый рынок может, на наш взгляд, попытаться сделать то же самое. Цели по отскоку по индексу Мосбиржи – диапазон 2480-2500 пунктов, в приоритете сегодня могут быть перепроданные внутренние секторы.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк