Выручка Nvidia от дата-центров может превзойти самые смелые ожидания

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Nvidia отчиталась по GAAP за четвертый квартал прошлого года падением выручки на 24%, до $2,21 млрд, прибыль на акцию сократилась на 48%, до $0,92. По итогам года выручка компании выросла на 21%, до $11,72 млрд, а прибыль на акцию повысилась на 38%, до $6,63. Несмотря на достаточно слабые квартальные результаты, рынок позитивно отреагировал на отчетность. Во-первых, показатели за квартал немного превысили собственный прогноз Nvidia от 28 января. Во-вторых, прогнозы компании на 2019 год превзошли ожидания аналитиков с Wall St. по выручке почти на $1 млрд. Руководство Nvidia рассчитывает, что заказы из Китая восстановятся во втором полугодии, что позволит справиться с переизбытком складской продукции.



Отдельно отмечу усилившийся спрос на дата-центры, выручка от которых увеличилась на 12%, до $679 млн. Темпы роста этого показателя, безусловно, ниже, однако результат намного лучше, чем у главного конкурента Nvidia — Intel. Последняя дала негативный прогноз на ближайшие кварталы из-за падения спроса на ее чипы для дата-центров. Nvidia заключила контракт с Google на постройку дата-центров по всему миру с использованием своей последней линейки чипов. Кстати, Google намерен направить $13 млрд на строительство офисов и дата-центров только в США. Таким образом, в 2019 году выручка от дата-центров может превысить даже самые смелые ожидания.

На 23% увеличились доходы Nvidia от сегмента Automotive до $163 млн. Полагаю, что здесь активный рост показателей начнется уже в конце 2019-го — начале 2020 года, по мере развития производства автомобилей с самоуправлением. Nvidia анонсировала обновление программного обеспечения для NVIDIA DRIVE™ AutoPilot, который будет доступен автопроизводителям в 2020 году.



В итоге акции Nvidia сейчас отскакивают до $162,75, но до исторического максимума на отметке $293 им еще далеко. До этого уровня котировки доберутся в течение трех-шести месяцев, поэтому для покупки акций производителя полупроводников создалась удачная возможность.

