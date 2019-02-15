Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 февраля: 2 793,3101 руб/1 г золота и 33,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 793,3101 руб.

1 грамм серебра - 33,5800 руб.

1 грамм платины - 1 677,2900 руб.

1 грамм палладия - 3 014,4199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,6801 р. (0,89%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,60%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0100 р. (0,42%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,1700 р. (1,32%) .

dims

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/ СИА /

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