Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 февраля: 2 826,5801 руб/1 г золота и 33,4100/1 г серебра
17 февраля 2019
ЦБ РФ с 16 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 826,5801 руб.
- 1 грамм серебра - 33,4100 руб.
- 1 грамм платины - 1 689,9399 руб.
- 1 грамм палладия - 3 036,7500 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,2699 р. (1,19%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1700 р. (0,51%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,6500 р. (0,75%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,3301 р. (0,74%).
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