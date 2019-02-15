Выручка PepsiCo способна прибавить 3–4% в текущем году

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Акции PepsiCo на премаркете прибавили около 1,5% после публикации финансовых результатов за четвертый квартал. Выручка PepsiCo не изменилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, несмотря на повышение цен в Северной Америке, и составила $19,52 млрд, что совпало с ожиданиями аналитиков. Чистая прибыль составила $6,85 млрд, или $4,83 на акцию. Напомним, что за тот же период 2017-го компания зафиксировала убыток в размере $710 млн, или $0,5 на акцию. Скорректированная прибыль увеличилась на 13,7%, до $1,49 на акцию, и этот результат также совпал с консенсусом.



Компания планирует провести реструктуризацию, расходы на которую составят $800 млн. В связи с этим можно ожидать снижение прибыли в 2019 году. Более того, вполне вероятно увеличение затрат на маркетинг и расширение линейки продукции, как и у конкурента Coca-Cola, поскольку объем продаж газированных напитков сокращается.



Полагаю, PepsiCo может вызвать дополнительный интерес у инвесторов, рассчитывающих на получение дивидендной доходности в условиях неопределенности на мировом рынке. Рассчитываю на повышение дивидендной доходности на 6%, до 3,5% в текущем году. У PepsiCo дивиденд приносит доходность больше средней у 25% плательщиков дивидендов в США, которая равна 1,43%.



На мой взгляд, если компания сможет удовлетворить спрос потребителей на более здоровые продукты питания и напитки, ее выручка способна прибавить 3–4% в текущем году. Полагаю, что если бы PepsiCo наконец купила компанию Mondelez (NASDAQ: MDLZ), — а разговоры об этой сделке длятся уже несколько лет, — это могло бы усилить ее положение на рынке и позитивным образом сказаться на акциях. Целевая цена по бумаге PepsiCo — $121 до конца 2019 года.

