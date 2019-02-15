Комментарии

Российский рынок сохраняет надежду

15 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

15 февраля основные индексы частично отыграли вчерашнее падение, закрывшись в плюсе. Индекс МосБиржи вырос на 1%. Бенчмарк РТС прибавил 1,8%. В случае отсутствия негативных новостей не исключено тестирование психологических уровней в начале следующей недели с последующим снижением. Диапазон по индексу Мосбиржи: 2450-2500 п., РТС – 1150-1200 п. Акции Яндекса снизились на 3% из-за ареста основателя фонда Baring Vostok, который владеет долей в Яндексе - инвесторы опасаются негативных последствий для компании.

Внешний фон неоднозначен. Азиатский рынок закрылся с около нулевым ростом после публикации данных из Китая, которые вызвали волнения по поводу увеличения дефляционного давления во второй по величине экономике мира. Также обеспокоенности добавляет отсутствие прогресса по ключевым вопросам на переговорах в Пекине. Американские фондовые индексы прибавляют 0,5-1,5% в первые часы торгов на фоне ожиданий, что США либо заключат ограниченную сделку к крайнему сроку 1 марта, либо продлят торговое перемирие. Американский рынок практически игнорирует угрозу введения Трампом чрезвычайного положения.

Нефть марки Brent торгуется выше $65 за баррель, на фоне намерений Китая пойти на уступки США, значительно увеличив закупки СПГ и сырой нефти, что в результате снизило опасения инвесторов по поводу снижения мирового спроса на углеводороды. Полагаю, цены на нефть могут закрепиться в коридоре $63-$65 за баррель в краткосрочной перспективе.

Рубль колеблется около 66,5 руб./$ из-за опасений о введении санкций со стороны запада, несмотря на сильную поддержку со стороны роста нефтяных цен. В краткосрочной перспективе ожидаю коридор пары USD/RUB 66,00-67,00 руб./$.


/ СИА /
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